CALCIOMERCATO JUVENTUS FRATTESI ROMA DIRITTO RECOMPRA SASSUOLO - Dopo un ottimo campionato di Serie B con la maglia dell'Ascoli, Davide Frattesi si è confermato anche con quella dell'Italia Under 20 di Paolo Nicolato al Mondiale di categoria, con gli azzurri che si sono piazzati al quarto posto. Per il 19enne centrocampista del Sassuolo le offerte non mancano, con la Roma che segue attentamente l'evoluzione della situazione.

Il club capitolino lo ha ceduto nell'estate del 2017 ai neroverdi, ma si è riservato il diritto di recompra per una cifra vicina ai 12 milioni di euro fino all'estate del 2020. Ma c'è un'insidia importante dietro l'angolo per i giallorossi: stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , lanon molla la presa per Frattesi e l'interesse per il prodotto del florido vivaio della Roma è davvero concreto. Chiaramente, i capitolini sono un passo avanti, ma dovranno accelerare per evitare un clamoroso sorpasso per un giocatore che può rappresentare il futuro della linea mediana della società die delle varie rappresentative nazionali.