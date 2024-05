Mazzata sul gong del campionato: in arrivo 9 punti di penalizzazione

Incombe una nuova penalizzazione in classifica che rischia di far precipitare definitivamente il club in classifica

Nuovo rischio penalizzazione per l’Everton in Premier League dopo le prime due precedenti sanzioni incassate nei mesi scorsi. La squadra di Liverpool, infatti, si è già vista togliere in classifica ben 8 punti a causa della violazione delle norme relative al Fair Play Finanziario.

Un incubo che potrebbe non essere finito e che rischia di far precipitare la squadra in classifica. Stando a quanto riportato da ‘Football Insider’, l’Everton rischia subire una nuova penalizzazione di nove punti in classifica. Questo a causa dei debiti crescenti da parte della società, i quali avrebbero superato i 500 milioni di sterline in attesa dell’accordo di acquisizione con 777 Partners. La trattativa con il proprietario del Genoa, decisivo per le sorti del club, va avanti ormai da mesi ed è in attesa di approvazione da parte della Premier League.

Il club del Merseyside rischia adesso di entrare in amministrazione controllata, una situazione che porterebbe ad una nuova penalizzazione di nove punti in classifica. Stando al regolamento della Premier League, non è chiaro se questa sanzione verrebbe applicata subito per l’attuale stagione, oppure per la prossima annata. Non è escluso che l’Everton, strategicamente, possa decidere di entrare in amministrazione controllata già adesso qualora riuscisse ad avere un margine superiore a nove punti sulla zona retrocessione e ricevere subito la nuova penalizzazione.

Nuova penalizzazione Everton, crollo in classifica

Quella in arrivo, come anticipato, sarebbe per l’Everton la terza penalizzazione di punti di quest’ultima stagione.

Il club di Liverpool ha ricevuto i primi 10 punti di penalità lo scorso novembre, poi ridotti a 6 in Appello. Ad inizio aprile, invece, la seconda penalizzazione pari a due punti per aver violato le regole di sostenibilità della Premier League. Nonostante i diversi ostacoli incontrati per le note vicende extra campo, ad oggi l’Everton si ritrova comunque al quindicesimo posto in classifica con 11 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nelle ultime quattro partite, i ‘Toffees’ hanno evidenziato un ottimo stato di forma collezionando tre vittorie e un solo pareggio. In questo momento, anche di fronte ad una nuova sanzione, riuscirebbe a mantenere la categoria.