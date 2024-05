Allegri dimentica subito la Juventus: ‘proposta’ choc in Serie A

Dopo l’addio ufficiale alla Juventus, il futuro di Allegri continua a tenere banco. L’ultimo annuncio può ‘riscrivere’ la storia

Ventilato da tempo, l’addio tra Allegri e la Juventus si è concretizzato ufficialmente nelle scorse ore. Con uno stringato comunicato, il club bianconero ha sollevato dall’incarico di guida tecnica l’allenatore livornese, portando al suo inevitabile sbocco quanto era filtrato già nelle scorse.

La reazione furiosa di Allegri nei minuti finali e nel post partita di Atalanta-Juventus he evidentemente rappresentato un punto di non ritorno. Dopo l’intermezzo griffato Montero, la panchina della “Vecchia Signora” dovrebbe essere affidata con ogni probabilità a Thiago Motta. Dopo i contatti esplorativi andati avanti mesi fa, Giuntoli è pronto a chiudere definitivamente l’accordo con l’attuale tecnico del Bologna, che di fatto non ha mai aperto all’ipotesi di un rinnovo con i rossoblu. Indipendentemente da questa situazione, resta ancora tutto da decifrare il futuro di Allegri. A tal proposito, non vanno esclusi a priori nuovi colpi da teatro.

Allegri al Napoli, la rivelazione: “Ingaggio elevato, ma l’accordo è possibile”

Intervenuto nel corso della diretta radiofonica di “1 Football Club”, l’ex calciatore ed allenatore Nicola Zanini ha espresso il suo punto di vista in merito alle ultime voci riguardanti il futuro di Allegri. Secondo Zanini, ad esempio, non sarebbe affatto da escludere un ritorno di fiamma del Napoli per Allegri, alla luce di una serie di fattori. Ecco quanto riferito sull’argomento:

“Allegri al Napoli? Credo che sia un allenatore che, anche per esperienza, può garantire la pragmaticità che serve ad una ricostruzione come nel caso del Napoli. Porta risultati nell’immediato, potrebbe essere un’idea per gli Azzurri. Ha un ingaggio elevato, ma si potrebbe trovare un accordo. Ad ogni modo bisogna capire qual è l’indirizzo che il presidente vuole intraprendere”.