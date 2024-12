Vlahovic-McKennie: la Juve manda ko il City. Abraham salva il Milan, pari Bologna

Grande vittoria dei bianconeri che mandano ko i Citizens, successo in extremis per il Milan, pari Bologna

Vincono Juventus e Milan. La due giorni Champions per le italiane sorride alla formazione di Thiago Motta che ha la meglio di un Manchester City sempre più in crisi.

I bianconeri la sbloccano nel secondo tempo, dopo che nella prima frazione di gioco aveva regnato l’equilibrio con poche occasioni da gol da una parte e dell’altra, eccezion fatta per una parata importante di Di Gregorio nel finale su Haaland. A regalare il vantaggio alla Juve è Vlahovic con Ederson che non riesce a smanacciare la palla.

Dopo un’altra grande parata di Di Gregorio su Gundogan, è McKennie a trovare il pareggio: azione tutta americana tra lui e Weah, con l’ex Schalke che deposita il pallone in rete. Il 2-0 fa salire la Juventus a 11 punti in classifica, restando dietro al Milan che trova la vittoria solo nel finale contro la Stella Rossa.

Brutta partita per la squadra di Fonseca che dimostra, ancora una volta, tutti i suoi limiti. E dire che nel primo tempo i rossoneri riescono a fare la cosa più complicata: trovare il gol del vantaggio con Leao, nonostante gli infortuni di Morata e Loftus-Cheek.

Champions, i risultati di Bologna, Juventus e Milan: la nuova classifica

Nella ripresa però i rossoneri abbassano troppo il ritmo, concedono campo alla Stella Rossa e trovano la rete del pareggio con l’ex Torino Radonjic, dopo sette minuti dal suo ingresso in campo.

Gli ospiti sfiorano anche il raddoppio con Ivanic ma non resistono all’assalto finale milanista, con Abraham che firma il gol della vittoria e tiene in vita le speranze di entrare tra le prime otto. Quasi fuori dalla Champions, invece, il Bologna che contro il Benfica non va oltre lo 0-0. I portoghesi fanno subito in vantaggio con Pavlidis, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. I rossoblù soffrono per quasi tutto il match e Di Maria e lo stesso Pavlidis sfiorano il gol in più occasioni, ma non arriva. Conquista un punto Italiano che, in ottica qualificazione, serve davvero a poco.

BENFICA-BOLOGNA 0-0

JUVENTUS-MANCHESTER CITY 2-0: Vlahovic (J), McKennie (J)

MILAN-STELLA ROSSA 2-1: Leao (M), Radonjic (S), Abraham (M)

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool 18, Barcellona 15, Arsenal 13, Bayer Leverkusen 13, Aston Villa 13, Inter 13, Brest 13, Lille 13, Borussia Dortmund 12, Bayern Monaco 12, Atletico Madrid 12, Milan 12, Atalanta 11, Juventus 11, Benfica 10, Sporting CP 10, Monaco 10, Feyenoord 10, Club Brugge 10, Real Madrid 9, Celtic 9, Manchester City 8, PSV Eindhoven 8, Dinamo Zagabria 8, PSG 7, Stoccarda 7, Shakhtar Donetsk 4, Sparta Praga 4, Sturm Graz 3, Girona 3, Stella Rossa 3, Salisburgo 3, Bologna 2, Lipsia 0, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0.