Frattesi, tutto vero: decisione pesante dopo Bayern-Inter

Scelta fatta all’indomani del successo in Champions arrivato grazie proprio al gol realizzato dalla mezz’ala a due minuti dal novantesimo

Se Bastoni è stato nominato Player of The Match, Frattesi è stato senza dubbio colui il quale ha permesso all’Inter di espugnare l’Allianz Arena dopo 4 anni. All’88’, come Pandev nel 2011. Frattesi ha segnato un gol… Alla Frattesi, regalando una vittoria pesantissima all’Inter in vista del ritorno di mercoledì prossimo.

Dopo la partita col Bayern, un euforico Frattesi ha dedicato il gol alla nonna da poco scomparsa e a cui era profondamente legato. “È stata dura, non ero abituato a vederla così – le parole a ‘Sky Sport’ della mezz’ala nerazzurra – Penso che stasera ci sia anche lo zampino di mia nonna, di sicuro qualche strillo da lassù me lo ha dato…”.

All’indomani della partita e delle parole, senz’altro emozionanti del classe ’99, la realtà o meglio il nostro sano (non sempre) cinismo ci ha spinto a chiedere ai nostri followers di X, partendo dalla grande prestazione di ieri sera, “cosa dovrebbe fare la dirigenza nerazzurra col centrocampista a fine stagione”.

Sul social di Elon Musk abbiamo messo due possibilità piuttosto nette. Semplici semplici: “Cederlo” o “Trattenerlo”.

Cederlo e trattenerlo: scelta fatta su Frattesi

Dopo la rete che ha permesso alla squadra di Inzaghi di uscire trionfanti dalla trasferta bavarese, ci si poteva aspettare un esito diverso. Invece il sondaggio di Calciomercato.it è stato vinto dall’opzione “Cederlo”. Per il 56,7%, quindi per più della metà degli utenti che hanno votato, la dirigenza dell’Inter dovrebbe vendere Frattesi nel prossimo mercato estivo.

📊 MOMENTO SONDAGGIO!#Frattesi decisivo anche ieri da subentrato, suo il gol del definitivo 2-1 dell’#Inter sul campo del #Bayern in Champions. Cosa dovrebbe fare la dirigenza nerazzurra col centrocampista a fine stagione? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 9, 2025

Frattesi voleva andarsene a gennaio, visto il poco spazio trovato, ma alla fine è rimasto perché in viale della Liberazione non sono arrivate proposte soddisfacenti. L’Inter voleva almeno una quarantina di milioni di euro: l’ex Sassuolo piace a Roma, Juventus, Napoli e club inglesi. Da parte del club di Oaktree c’è disponibilità a trattare la sua cessione, a patto che l’offerta sia di alto profilo.