Il dirigente saluta il club capitolino per la terza volta dopo una sola stagione

Si è conclusa dopo un solo anno la terza avventura di Frederic Massara alla Roma. Complice anche il mancato “feeling tecnico” con Gian Piero Gasperini, il dirigente piemontese sta per terminare anzitempo la sua esperienza da direttore sportivo del club giallorosso e ormai è atteso soltanto il comunicato ufficiale da parte del club capitolino.

Ma chi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma? I nomi che circolano sono diversi, ma nelle ultime ore sarebbero in rialzo le quotazioni di Tony D’Amico, che ha già lavorato con Gian Piero Gasperini all’Atalanta. D’Amico, che era stato accostato anche al Milan perché sponsorizzato da Furlani che proprio ieri però ha detto addio al Milan, avrebbe già dato apertura totale alla Roma. Proseguono, dunque, le grandi manovre di mercato nella capitale in vista della prossima stagione.