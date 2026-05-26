Frattesi-Juve, la pista può riaprirsi: spuntano le cifre

Dopo la conquista dello scudetto l’Inter è già al lavoro in vista del mercato estivo: occhio alla situazione del centrocampista azzurro.

Nell’ultimo periodo è stato impiegato davvero poco, perdendo giorno dopo giorno diverse posizioni nelle gerarchie del tecnico Chivu. La stagione di Davide Frattesi si è appena conclusa e già si parla di un suo imminente addio all’Inter, ma procediamo con ordine e facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Frattesi non sembra rientrare nei piani dell’Inter in vista del prossimo anno e lo stesso Chivu non si opporrebbe alla sua partenza: proprio per questo motivo, potrebbe tornare d’attualità la pista che porta alla Juventus con Luciano Spalletti che stravede per il centrocampista romano classe ’99.

La valutazione dell’ex Sassuolo si aggirerebbe intorno ai 20-25 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata della Vecchia Signora nonostante la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Non ci resta che attendere per capire se l’Inter deciderà di cedere un elemento della propria rosa a una rivale storica come la Juventus.