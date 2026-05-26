La Juve non perde tempo: ecco il primo colpo per Spalletti | CM

Il club bianconero corre subito ai ripari dopo la delusione Champions: accelerazione sul mercato

La Juventus deve ripartire dopo la doccia gelata della mancata qualificazione alla prossima Champions. Bianconeri fuori dalla maggiore competizione europea e che devono accontentarsi dell’Europa League in compagnia del Milan, altra delusa eccellente del campionato.

Si andrà avanti con Spalletti in panchina, dopo il rinnovo ad aprile del tecnico e la fiducia che gli ha garantito John Elkann. Si dovrà trovare comunque un compromesso con Comolli, considerando i rapporti non così idilliaci con il Ceo francese. L’ex Ct della Nazionale avrà maggiore peso sul mercato e nelle scelte per la costruzione della squadra, stilando una propria lista della spesa per alzare il livello.

Calciomercato Juve, scatto per Alisson e addio Di Gregorio

Una prima novità importante sarà tra i pali, con Di Gregorio bocciato da Spalletti e che lascerà Torino dopo due stagioni deludenti.

Al posto dell’ex Monza il favorito per difendere la porta bianconera è Alisson Becker, con il pressing della dirigenza della Continassa che si è intensificato negli ultimi giorni. La Juventus accelera per il brasiliano, priorità di Spalletti e forte dell’intesa di massima raggiunta con i suoi agenti come appreso da Calciomercato.it. L’ex Roma si avvicina alla ‘Vecchia Signora’ e presto si attendono ulteriori sviluppi.

Per Alisson è pronto un triennale vicino ai 5 milioni netti, mentre la Juve punta a chiudere la trattativa con il Liverpool per un assegno inferiore ai 15 milioni di euro. Il 33enne portiere – la cui alternativa è il fiorentino De Gea – è sotto contratto attualmente fino al 2027 con i ‘Reds’.