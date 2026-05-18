Juventus, si complica anche Alisson: chi può arrivare senza Champions | CM

Il brasiliano ex Roma rimane la priorità di Spalletti, ma senza quarto posto lo scenario potrebbe cambiare

Tonfo clamoroso della Juventus, che fa il paio con il flop di due settimana fa sempre all’Allianz Stadium contro il Verona.

Il crollo con la Fiorentina compromette maledettamente la corsa dei bianconeri per un posto in Champions, con la squadra di Spalletti che adesso non ha più il destino nelle proprie mani. Una vittoria nel derby col Torino potrebbe non bastare e spedire la ‘Vecchia Signora’ nel purgatorio dell’Europa League.

Mancare l’obiettivo avrebbe anche delle ricadute pesanti sul lato economico e quindi sul mercato estivo della Juve.

Calciomercato Juve, De Gea piano B tra i pali se salta il colpo Alisson

Alcuni big sarebbero infatti difficili da raggiungere, come ad esempio Bernardo Silva. Una situazione che complicherebbe pure l’assalto ad Alisson, tra le priorità di Spalletti oltre al portoghese.

La strada sarebbe tutta in salita, con la Vecchia Signora’ che sarebbe costretta a rivedere i propri piani e a puntare su altri profili anche tra i pali. La Juventus insisterà per Alisson, ma insieme al portiere del Liverpool parallelamente continua a tenere aperta la pista che porta a David De Gea. L’esperto spagnolo della Fiorentina è stato tra i protagonista del match dell’Allianz Stadium, con il club bianconero che ha sfruttato la presenza dei dirigenti viola per approfondire la situazione dell’ex Manchester United come raccolto da Calciomercato.it.

De Gea avrebbe dei costi più accessibili rispetto ad Alisson, che rimane comunque il primo nome sulla lista della Juve e di Spalletti per rimpiazzare il deludente Di Gregorio.