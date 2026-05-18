Il Napoli piomba su Allegri: in caso di addio di Conte pronto l’assalto al livornese

Antonio Conte ha un contratto con il Napoli fino al giugno del 2027, ma il futuro dell’attuale allenatore degli azzurri potrebbe essere altrove già a partire dalla prossima stagione.
Alla fine del campionato in corso, con i partenopei che hanno conquistato un posto nella prossima Champions League, Antonio Conte incontrerà Aurelio De Laurentiis per parlare del futuro e si capirà se ci saranno i presupposti per proseguire insieme o meno.
Nel caso in cui dovesse arrivare l’addio di Antonio Conte, uno dei nomi più caldi per la panchina del Napoli diventerebbe quello di Massimiliano Allegri. Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese del Milan potrebbe accettare la corte di De Laurentiis dopo aver sfiorato la panchina azzurra in più di un’occasione in passato.
Il destino di Allegri al Milan appare segnato con il caos societario che sta regnando in questi giorni che non sembra favorire la sua permanenza in rossonero anche in caso di conquista di un posto in Champions League. La sua candidatura per la panchina del Napoli appare quindi crescere con il livornese che potrebbe ripartire immediatamente.