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Mancini nel mirino dell’Inter, Chivu lo vuole per sistemare la difesa | CM

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Protagonista dell’ultimo derby grazie alla sua doppietta che ha battuto la Lazio, Gianluca Mancini è sempre più simbolo della Roma di Gian Piero Gasperini con il centrale che sarebbe finito nel mirino dell’Inter campione d’Italia.

Gianluca Mancini
Mancini nel mirino dell’Inter per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it

La prestazione fornita nella stracittadina che ha permesso alla Roma di superare la Juventus in classifica è stata solo l’ultima di un’ottima stagione vissuta da Gianluca Mancini con la maglia giallorossa, ormai punto fermo anche della nazionale italiana.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Gianluca Mancini sarebbe finito nel mirino dell’Inter, a caccia di nuovi difensori per la prossima stagione con Cristian Chivu che lo vorrebbe portare in nerazzurro per il prossimo campionato. I neo campioni d’Italia sono pronti a salutare Francesco Acerbi, Matteo Darmian e, con ogni probabilità, anche Stefan De Vrij.

Una rivoluzione, quella della difesa dell’Inter, che potrebbe aprire le porte ad una trattativa con la Roma per Gianluca Mancini anche se, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, i giallorossi non vorrebbero perdere una delle colonne portanti della squadra. Proprio per questo motivo la Roma vuole allontanare le voci di un possibile addio e starebbe lavorando al suo rinnovo di contratto, facendo firmare l’ex Atalanta fino al giugno del 2029.

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