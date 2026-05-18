Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Mourinho vuole portare Wesley al Real Madrid: tutti i dettagli | CM

Foto dell'autore

I tifosi della Roma tremano in vista della prossima stagione: il laterale brasiliano è un obiettivo del tecnico portoghese. 

Adesso non ci sono più dubbi. A distanza di 13 anni, José Mourinho torna sulla panchina del Real Madrid: il tecnico portoghese, infatti, ha finalmente raggiunto l’accordo con il club spagnolo e allenerà nella Liga per le prossime due stagioni. Per l’ufficialità, invece, bisognerà attendere l’ultima giornata del campionato spagnolo, quando verrà messo nero su bianco al termine della sfida tra Real Madrid e Athletic Bilbao.

José Mourinho
Mourinho (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lo Special One, intanto, ha le idee chiarissime sui nomi da proporre al presidente Florentino Perez in vista della prossima stagione. Uno di questi porta direttamente in casa Roma e più precisamente a Wesley Vinícius França Lima, laterale brasiliano classe 2003 che si è trasferito nella capitale lo scorso 28 luglio: secondo alcune informazioni in nostro possesso, Mou apprezzerebbe parecchio le caratteristiche tecniche dell’ex Flamengo e avrebbe tutta l’intenzione di provare a prenderlo.

Resta da convincere la Roma che punta a trattenere Wesley, ma il calciomercato regala da sempre grandissime sorprese e anche questa volta non sono esclusi colpi di scena. A Trigoria incrociano le dita e sperano di poter contare sul brasiliano anche l’anno prossimo.

2887

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1