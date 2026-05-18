Mourinho vuole portare Wesley al Real Madrid: tutti i dettagli | CM

I tifosi della Roma tremano in vista della prossima stagione: il laterale brasiliano è un obiettivo del tecnico portoghese.

Adesso non ci sono più dubbi. A distanza di 13 anni, José Mourinho torna sulla panchina del Real Madrid: il tecnico portoghese, infatti, ha finalmente raggiunto l’accordo con il club spagnolo e allenerà nella Liga per le prossime due stagioni. Per l’ufficialità, invece, bisognerà attendere l’ultima giornata del campionato spagnolo, quando verrà messo nero su bianco al termine della sfida tra Real Madrid e Athletic Bilbao.

Lo Special One, intanto, ha le idee chiarissime sui nomi da proporre al presidente Florentino Perez in vista della prossima stagione. Uno di questi porta direttamente in casa Roma e più precisamente a Wesley Vinícius França Lima, laterale brasiliano classe 2003 che si è trasferito nella capitale lo scorso 28 luglio: secondo alcune informazioni in nostro possesso, Mou apprezzerebbe parecchio le caratteristiche tecniche dell’ex Flamengo e avrebbe tutta l’intenzione di provare a prenderlo.

Resta da convincere la Roma che punta a trattenere Wesley, ma il calciomercato regala da sempre grandissime sorprese e anche questa volta non sono esclusi colpi di scena. A Trigoria incrociano le dita e sperano di poter contare sul brasiliano anche l’anno prossimo.