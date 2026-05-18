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Tegola Ndicka, l’esito degli esami: le ultime anche su Pellegrini e Koné

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Pessime notizie in casa giallorossa in vista dell’ultimo turno di campionato contro l’Hellas Verona: il bollettino medico. 

La Roma supera la Lazio nel derby della penultima giornata di Serie A e si avvicina alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I giallorossi sono ora quarti in classifica, con due punti di vantaggio sull’accoppiata Como-Juventus quando mancano appena 90′ al termine della stagione.

Manu Koné incredulo
Koné (Ansa Foto) – calciomercato.it

Proprio in vista del match contro gli scaligeri, però, ci sono pessime notizie in casa giallorossa: Evan Ndicka ha infatti riportato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro e non ci sarà domenica prossima.

Per Lorenzo Pellegrini sofferenza per un’infiammazione sulla cicatrice del bicipite femorale destro, mentre Manu Koné è fermo a causa di un sovraccarico funzionale da valutare giorno dopo giorno. Tutte notizie che di certo non faranno sorridere Gian Piero Gasperini a pochi giorni dall’ultimo turno di campionato.

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