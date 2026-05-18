Dal gol di McKennie ai mancati rossi per Gabbia e Maldini: la moviola

Corsa Champions condizionata dagli arbitri: la Juventus va ko, vincono il Milan e la Roma

La penultima giornata di Serie A ha registrato diversi casi da moviola, soprattutto nelle partite che mettevano in palio punti Champions. La Juve è stata battuta in casa dalla Fiorentina, ma si è vista annullare due gol. Il primo a McKennie per una precedente spinta su Gosens che sembra lieve, ma sufficiente a tagliare fuori il Var dalla decisione di Massa. Sul secondo c’è Vlahovic in fuorigioco.

Vittoria invece del Milan in trasferta contro il Genoa. Gara aperta da un rigore di Nkunku per un netto fallo del portiere Bijlow sullo stesso attaccante francese. Rischia grosso Gabbia che commette due falli in un minuto su Colombo: al primo l’arbitro Sozza lo ammonisce, sul secondo niente cartellino.

Giusta invece la doppia espulsione di Rovella e Wesley nel derby di Roma. Ma Maresca avrebbe dovuto estrarre il rosso anche per Maldini per il brutto fallo su Hermoso. Fallo simile a quello di Bonazzoli in Udinese-Cremonese, dove Manganiello non ne azzecca una. Il Var lo salva sul rigorino concesso a Kabasele (fuorigioco precedente di Davis) e sull’espulsione ingiusta a Kamara per il fallo da giallo su Vardy.