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Koopmeiners al Liverpool, la richiesta della Juventus: i dettagli

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L’ex centrocampista dell’Atalanta si appresta a salutare i bianconeri in estate: ecco tutti i dettagli sul suo futuro. 

Il 28 agosto 2024 veniva acquistato a titolo definitivo dalla Juventus per poco meno di 60 milioni di euro, ma Teun Koopmeiners ha deluso le aspettative e quasi sicuramente cambierà squadra al termine della stagione in corso. L’ex Atalanta vanta diversi estimatori in giro per l’Europa, ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Koopmeiners esulta dopo un gol
Koopmeiners (Ansa Foto) – calciomercato.it

Koop sogna da sempre di giocare in Premier League, anzi nel Liverpool che qualche stagione fa aveva provato a strapparlo all’Atalanta per portarlo in Inghilterra. Ora i Reds potrebbero rifarsi sotto e – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’ – la Juve si accontenterebbe di circa 30 milioni di euro, cifra necessaria per evitare una minusvalenza.

Attenzione anche a Galatasaray e Roma con Gasperini che è un grandissimo estimatore dell’olandese. Ne sapremo sicuramente di più a fine stagione, ma una cosa è certa: l’esperienza di Koopmeiners a Torino ha i giorni contati.

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