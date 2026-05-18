La nuova Inter di Chivu: incontro e tre colpi sul mercato | CM

I nerazzurri festeggiano il ‘Doblete’ e intanto pianificano le strategie per la prossima stagione

A parte il flop europeo in Champions League, è stata una stagione indimenticabile e storica per Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter.

‘Doblete’ con scudetto e Coppa Italia alla prima stagione alla guida di una big per il tecnico rumeno, che è riuscito a rivitalizzare la squadra nerazzurra dopo le delusioni dell’anno scorso. É innegabile la mano di Chivu sulle prestazioni di Lautaro e compagni, specialmente dal punto di vista mentale. La dirigenza ne ha sempre tessuto le lodi e lo ha protetto anche nei momenti più difficili.

Conferma scontata e meritata, come il rinnovo che presto sancirà la firma dell’allenatore sull’accordo oltre il 2027.

Calciomercato Inter, Chivu rinnova e pensa al mercato: Solet, Kone e Diao sulla lista della spesa

Chivu la prossima settimana incontrerà Marotta e Ausilio per il nuovo contratto, che sarà allungato per un altro anno (giugno 2028). Per l’ex difensore un sostanziale ritocco anche dell’ingaggio, intorno ai 3 milioni netti.

Il summit con la dirigenza servirà anche per delineare le strategie sul mercato per la prossima stagione come appreso da Calciomercato.it. Chivu ha chiesto un innesto di spessore per ruolo, oltre a qualche altro ritocco per mantenere la rosa profonda e competitiva. In difesa il preferito dell’allenatore è Solet, più duttile rispetto a Muharemovic. Il francese è costantemente seguito dai nerazzurri e all’Udinese potrebbe finire Massolin come parziale contropartita.

In mediana il ‘sogno’ resta sempre Manu Kone, dopo l’assalto fallito l’estate scorsa per il pezzo pregiato della Roma. In avanti invece serve un profilo in grado di saltare l’uomo e dare imprevedibilità: all’Inter piace Assane Diao, jolly offensivo del Como e in grado di agire anche come quinto di centrocampo.