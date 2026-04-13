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C’era anche l’Inter alla debacle del Milan: una conferma e sostituto Mkhitaryan | CM

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Gli osservatori nerazzurri in azione nell’ultimo weekend calcistico: gli obiettivi sul mercato per la prossima estate

L’Inter ha preso nuovi appunti. La prossima estate ci saranno diverse novità nella difesa nerazzurra e la dirigenza ha iniziato da tempo le manovre per operare un profondo restyling nel reparto.

Marotta e il mercato dell'Inter
Beppe Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Acerbi e De Vrij sono in scadenza e saluteranno Milano, mentre restano delle incertezze sulla permanenza di Bastoni. L’Inter valuta la cessione del suo alfiere difensivo solo per un’offerta irrinunciabile: servono circa 80 milioni di euro tra base fissa e bonus per aprire all’addio.

Intanto ci sono diversi profili nei radar di Ausilio e Marotta, che stanno scandagliando il mercato italiano ed estero per trovare le opzioni più congeniali alle richieste di Cristian Chivu.

Calciomercato Inter, emissari a San Siro per Solet (e Atta)

In Serie A ad esempio spicca l’interesse per Muharemovic e Solet, da tempi non sospetti sull’agenda dell’Inter per rinforzare la difesa. Entrambi monitorati costantemente dagli scout nerazzurri, come successo ad esempio anche in questo weekend con il francese in forza all’Udinese. 

Solet, nel mirino dell'Inter
Oumar Solet, obiettivo dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Gli emissari di Viale della Liberazione – come appreso da Calciomercato.it – erano presenti a San Siro per seguire dal vivo l’ex Salisburgo e Lione, protagonista di una prestazione impeccabile (e non è la prima) nel fragoroso successo della squadra friulana contro il Milan di Allegri. Solet ha compiuto il salto il salto di qualità dal momento del suo arrivo in Italia ed è pronto per il prossimo step in una grande. 

L’Udinese è una bottega cara e non fa sconti, valutando il suo gioiello intorno ai 25 milioni di euro e difficilmente aprirebbe all’inserimento nell’operazione di una contropartita. Oltre a Solet occhi in casa Udinese anche per il connazionale Arthur Atta, MVP della sfida del ‘Meazza’. L’Inter punta a svecchiare il centrocampo e il classe 2003 potrebbe essere una soluzione, specialmente in caso di mancato rinnovo da parte di Mkhitaryan. 

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