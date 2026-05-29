Koopmeiners-Roma, affare possibile in estate: la posizione della Juventus

Il centrocampista olandese è tra i principali indiziati a lasciare la Continassa nel corso di questa sessione estiva di mercato.

E sono due. Teun Koopmeiners ha appena concluso la sua seconda deludente stagione con la maglia della Juventus e crescono di giorno in giorno le possibilità di un suo addio. Il 28 agosto 2024 il centrocampista olandese veniva acquistato a titolo definitivo dall’Atalanta per 51,3 milioni di euro più 6 milioni di eventuali bonus ma in ventiquattro mesi il suo rendimento in bianconero è stato ben al di sotto delle aspettative.

E ora – secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset’ – a Torino sarebbero pronti a privarsi del 28enne di Castricum per una cifra vicina ai 30 milioni di euro: tra le squadre più interessate al cartellino di Koop c’è sicuramente la Roma con Gian Piero Gasperini che lo ha valorizzato all’Atalanta trasformandolo in uno dei migliori centrocampisti del panorama calcistico europeo.

Poi l’involuzione alla Juve che, a questo punto, potrebbe essere decisiva per la sua partenza in estate: la Roma monitora con grandissima attenzione la vicenda e a breve potrebbe rompere gli indugi.