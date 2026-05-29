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Juve, pronta l’offerta per David: cessione e plusvalenza

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Grandi novità per quel che concerne il futuro dell’attaccante del club bianconero e della nazionale canadese.

Viene da una stagione davvero deludente con la maglia della Juventus culminata con il sesto posto finale in classifica e il futuro di Jonathan David appare sempre più lontano da Torino. L’attaccante canadese classe 2000, arrivato appena dodici mesi fa a parametro zero, potrebbe infatti lasciare la Serie A nel corso di questa estate.

Le pagelle di Juve-Bologna: David decisivo
Jonathan David (Ansa) – Calciomercato.it

Lo riferisce ‘Sportmediaset’, secondo cui la Juventus starebbe pensando di liberarsi del calciatore nato a New York con l’obiettivo di realizzare una plusvalenza a bilancio: David vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e a breve potrebbero arrivare le prime offerte per il suo cartellino da parte di club di Premier League e Ligue 1.

La Juve non si opporrebbe assolutamente alla cessione del canadese, anzi è pronta ad ascoltare eventuali proposte così da poter reinvestire poi i soldi incassati per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Attenzione, dunque, al futuro di David che rischia di stravolgere del tutto le strategie del club di corso Galileo Ferraris.

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