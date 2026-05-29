Domenico Tedesco in pole per la panchina del Bologna, più indietro Di Francesco

Salutato Vincenzo Italiano dopo due anni, il Bologna è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione con i rossoblu che sembrano essere su due profili.

In pole per la panchina del Bologna ci sarebbe Domenico Tedesco con il club che avrebbe già avviato i primi contatti con l’ex CT della nazionale belga che appare in vantaggio su Eusebio Di Francesco. L’allenatore del Lecce è un profilo gradito sia da Sartori che da Fenucci, ma prima verrà fatto un tentativo per l’ex Fenerbahce.

Esonerato dalla società turca alla fine di aprile in seguito al pesante ko arrivato contro il Galatasaray, per Domenico Tedesco, nato a Rossano, potrebbe arrivare la prima avventura in Serie A dopo molte esperienze tra Germania, Turchia e Russia.

Difficile, per il Bologna, che si possa riaprire la pista De Rossi con l’allenatore del Genoa che appare pronto a proseguire la sua avventura in Liguria.