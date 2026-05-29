Juve beffata, accordo verbale con il Tottenham: i dettagli

Non arrivano buone notizie dal mercato per il club bianconero: la firma sembra ormai imminente.
Niente da fare per la Juventus, che quasi sicuramente dovrà dire addio a un grande obiettivo di mercato. Quello bianconero, infatti, era tra i club più interessati al profilo di Andrew Henry Robertson, laterale scozzese classe ’94 che ha un contratto in scadenza con il Liverpool il prossimo 30 giugno, ma quasi sicuramente il 32enne di Glasgow indosserà la maglia del Tottenham l’anno prossimo.
Il club allenatore da Roberto De Zerbi e Robertson avrebbe già raggiunto un accordo verbale e il calciatore si trasferirà con ogni probabilità a Londra nei prossimi giorni. Si tratta di un profilo di grande esperienza internazionale che poteva tornare sicuramente utile alla Juventus di Spalletti che, a questo punto, si vedrà costretta a prendere in considerazione altri nomi per andare a rinforzare la fascia sinistra della Vecchia Signora. Una svolta inaspettata che rovina i piani della società di corso Galileo Ferraris.