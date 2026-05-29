Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve beffata, accordo verbale con il Tottenham: i dettagli

Foto dell'autore

Non arrivano buone notizie dal mercato per il club bianconero: la firma sembra ormai imminente. 

Niente da fare per la Juventus, che quasi sicuramente dovrà dire addio a un grande obiettivo di mercato. Quello bianconero, infatti, era tra i club più interessati al profilo di Andrew Henry Robertson, laterale scozzese classe ’94 che ha un contratto in scadenza con il Liverpool il prossimo 30 giugno, ma quasi sicuramente il 32enne di Glasgow indosserà la maglia del Tottenham l’anno prossimo.

Andrew Robertson
Robertson Ansa Foto) – calciomercato.it

Il club allenatore da Roberto De Zerbi e Robertson avrebbe già raggiunto un accordo verbale e il calciatore si trasferirà con ogni probabilità a Londra nei prossimi giorni. Si tratta di un profilo di grande esperienza internazionale che poteva tornare sicuramente utile alla Juventus di Spalletti che, a questo punto, si vedrà costretta a prendere in considerazione altri nomi per andare a rinforzare la fascia sinistra della Vecchia Signora. Una svolta inaspettata che rovina i piani della società di corso Galileo Ferraris.

3654

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

7 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1