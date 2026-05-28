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Leao-Manchester United, ora c’è anche l’annuncio: addio vicino al Milan

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Rafael Leao è pronto a dire addio al Milan in vista della prossima stagione con l’attaccante portoghese che, con ogni probabilità, sarà ceduto per permettere al club meneghino di fare cassa.

Rafael Leao
Leao vicino al Manchester United (Ansa Foto) – calciomercato.it

La mancata qualificazione alla prossima Champions League porterà il Milan a cedere alcuni pezzi pregiati della propria rosa e, tra questi, sembra esserci Rafael Leao con l’attaccante portoghese che ha confessato di essere un fan del Manchester United.

I Red Devils, si sa, seguono da tempo l’attaccante portoghese del Milan che a breve sarà impegnato con la nazionale del Portogallo nel mondiale in Canada, Stati Uniti e Messico: “Seguo molto la Premier League. Mi piace il Manchester United – ha detto al Cernucci Podcast – soprattutto per Cristiano Ronaldo, che è il mio idolo. Mi piace seguire anche l’Arsenal”.

Una dichiarazione d’amore per i Red Devils che, a stretto giro di posta, potrebbero presentare un’offerta per il classe 1999, pronto a salutare per una somma attorno ai 50 milioni di euro.

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