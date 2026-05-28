De Zerbi sfida Gasperini: Roma avvisata

L’allenatore del Tottenham ha scelto il rinforzo ideale per il suo attacco

La salvezza ottenuta all’ultima giornata grazie alla vittoria contro l’Everton ha consentito al Tottenham di rimanere in Premier League e di poter pensare ad un calciomercato estivo ambizioso. Roberto De Zerbi ha le idee chiare sulle priorità di mercato, individuando nell’attacco uno dei reparti da rinforzare di più per non rivivere una stagione tribolata come quella appena conclusa.

Per farlo, l’ex allenatore di Sassuolo e Marsiglia è pronto ad entrare in rotta di collisione anche con la Roma, almeno stando alle ultime indiscrezioni in possesso di Voetball International. Secondo il sito olandese, infatti, uno dei nomi maggiormente graditi a RDZ sarebbe Crysencio Summerville.

Obiettivo di vecchia data del club giallorosso, l’attaccante esterno olandese viene considerato da Gian Piero Gasperini una delle principali alternative a Mason Greenwood, anche lui sul taccuino degli Spurs, sulla fascia sinistra d’attacco. Nonostante la retrocessione, il West Ham sin qui ha mantenuto una posizione rigida, ragionando su cifre tra i 30 e i 35 milioni di euro, che potrebbero addirittura salire se il giocatore dovesse sfruttare a dovere la vetrina dei Mondiali. Lo stesso calciatore, d’altronde, potrebbe decidere di aspettare proprio la rassegna iridata prima di prendere una decisione definitiva.