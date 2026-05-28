Thuram via per 40 milioni: la decisione della Juve senza Champions

Cambia di colpo il futuro del centrocampista della Nazionale francese: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Il sesto posto in campionato e la mancata qualificazione in Champions rischiano di stravolgere in maniera importante le strategie di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Un pezzo pregiato della rosa verrà sicuramente ceduto e nelle ultime ore si sta parlando con una certa insistenza del probabile addio di Khéphren Thuram.

Il centrocampista francese classe 2001, che viene da una stagione altalenante a Torino, vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa e alla fine potrebbe essere sacrificato per fare cassa: lo conferma in queste ore ‘Sportmediaset’, secondo cui di fronte a un’offerta di circa 40 milioni di euro la società di corso Galileo Ferraris prenderebbe seriamente in considerazione una cessione del 25enne transalpino.

Alcune big di Premier League e il Galatasaray non avrebbero difficoltà a sborsare una cifra simile e, dunque, ora i tifosi della Juventus rischiano seriamente di dover rinunciare a Thuram l’anno prossimo: una mazzata inaspettata e pesantissima.