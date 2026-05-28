Jannik Sinner perde a Parigi contro Cerundolo e esce dal Roland Garros mancando l’occasione di vincere per la prima volta nella sua carriera il torneo sulla terra rossa, unico Slam che manca al suo palmares.

Dopo essere andato avanti per due set a zero, il numero uno al mondo ha perso 3-2 in una seconda parte di gara fortemente condizionata dai problemi fisici che hanno colpito l’azzurro. Un Sinner che ha dimostrato però di essere un campione anche nella sconfitta con l’altoatesino che, fino alla fine, ha provato a portare avanti la partita nonostante gli evidenti problemi fisici senza lamentarsi esageratamente.

Per Sinner un ko che fa male dopo aver vinto tutti i Masters 1000 che sono stati disputati in questo 2026, ma perdendo l’occasione di vincere uno Slam. Una sconfitta che fa male anche alla classifica di Sinner che, essendo arrivato in finale durante lo scorso anno, ha perso 1250 punti nella graduatoria ATP, restando, però ancora al numero uno.