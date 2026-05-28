Accordo e firma di Italiano: arrivato l’annuncio UFFICIALE

Comunicato del Bologna dopo il vertice col tecnico

Accordo raggiunto con Vincenzo Italiano, come annuncia il club attraverso un comunicato ufficiale.

Il 48enne nato in Germania non è più l’allenatore del Bologna.

Nel vertice di stamane, come prevedibile, è arrivata l’intesa per la risoluzione del contratto: “Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano – prosegue la nota del club rossoblù – ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura.

La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera”, conclude il Bologna.

Ora Italiano è libero di accasarsi altrove. Con Allegri, adesso dato in pole, è in corsa per la panchina del Napoli, che ha salutato Antonio Conte. Qualche chance potrebbe averla per quella del Milan, qualora sfumassero le candidatura prioritarie di Ibrahimovic da Iraola in giù.