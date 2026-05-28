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Accordo e firma di Italiano: arrivato l’annuncio UFFICIALE

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Comunicato del Bologna dopo il vertice col tecnico

Accordo raggiunto con Vincenzo Italiano, come annuncia il club attraverso un comunicato ufficiale.

Grafica Italiano
Ufficiale la risoluzione di Italiano col Bologna (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Il 48enne nato in Germania non è più l’allenatore del Bologna.

Nel vertice di stamane, come prevedibile, è arrivata l’intesa per la risoluzione del contratto: “Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano – prosegue la nota del club rossoblù – ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura.

La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera”, conclude il Bologna.

Ora Italiano è libero di accasarsi altrove. Con Allegri, adesso dato in pole, è in corsa per la panchina del Napoli, che ha salutato Antonio Conte. Qualche chance potrebbe averla per quella del Milan, qualora sfumassero le candidatura prioritarie di Ibrahimovic da Iraola in giù.

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