Bianco prima della finale: “Il mio Monza camaleontico”. Svelato il futuro in panchina

Le dichiarazioni dell’allenatore biancorosso alla vigilia della finalissima di ritorno dei playoff di Serie B contro il Catanzaro

Manca un ultimo passo al Monza per volare in Serie A dopo una sola stagione. Il sogno è sfumato al fotofinish nella regular season, mentre ai playoff i brianzoli dovranno gestire la vittoria per 2-0 sul campo del Catanzaro per ritornare subito nella massima categoria.

Paolo Bianco però non vuole cali di concentrazione da parte della sua squadra e non fa calcoli alla vigilia del match di ritorno all’U-Power Stadium: “Dobbiamo scendere in campo senza speculare, il nostro approccio non deve cambiare. I playoff sono diversi rispetto al campionato e bisogna stare attenti. Fisicamente stiamo tutti bene, anche Ravanelli ha recuperato e sarà convocato”, ha esordito il tecnico del Monza in conferenza stampa.

Bianco risponde tra le altre anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Un aggettivo per il mio Monza? Camaleontico perché sa fare tutto in qualsiasi momento. Le due immagini più importanti sono la squadra sotto la curva ad Avellino e i ragazzi a terra a Mantova: sono stati i momenti più bassi ma ci siamo subito rialzati. Da lì ho capito che potevamo farcela. La nostra qualità migliore è non arrendersi mai”.

🗣️ #Monza – #Bianco pre finale: “Dobbiamo scendere in campo senza speculare, anche se il vantaggio è importante. I playoff sono diversi rispetto al campionato, bisogna partire subito forte. Ravanelli ha recuperato, fisicamente stiamo tutti bene” 📲#MonzaCatanzaro @calciomercatoit pic.twitter.com/sCsSXUBaWS — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 28, 2026

Monza-Catanzaro, Bianco e il rinnovo: “Non guardo verso altri lidi”

L’allenatore fa chiarezza anche sul proprio futuro blindandosi in Brianza: “Ho un altro anno di contratto, due in caso di promozione. Il mio futuro è comunque legato al Monza a prescindere dalla categoria, ma ovviamente spero nella promozione per allungarlo di un altro anno. Non vedo il motivo del perché dovrei guardare verso altri lidi”. Con il ritorno del Monza in Serie A, quindi, scatterebbe l’opzione di rinnovo fino al 2028 per il mister pugliese.

Rapporto speciale con la squadra ma anche con la dirigenza: “Sono molto fortunato, quando ci sono dei confronti sono sempre molto equilibrati. Ogni volta abbiamo ragionato insieme e questo dentro una società è un grandissimo vantaggio per tutti. Non sempre è cosi: ho visto allenatori importanti guidati male da certi direttori…”.

Bianco conclude parlando dalla sala stampa di Monzello: “Oggi Burdisso e Vallone (rispettivamente Direttore sportivo e vice Ds, ndr) mi hanno fatto un complimento bellissimo, ovvero che durante tutto l’arco della stagione non hanno visto sbagliare un allenamento alla squadra. Con loro ho un ottimo rapporto”.