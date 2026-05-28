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Non solo Juventus: due club di A su Kolo Muani

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L’attaccante francese tornerà al PSG dopo il prestito al Tottenham

Reduce da una stagione in chiaroscuro al Tottenham, Kolo Muani (5 gol stagionali in 41 presenze) è pronto a tornare al PSG, ma non per molto. L’attaccante francese è ormai da diverse sessioni di mercato uno degli obiettivi principali della Juventus, che ha bisogno di rinforzi per il reparto avanzato.

Kolo Muani con la maglia del Tottenham
Non solo Juventus: due club di A su Kolo Muani (Ansa Foto) – calciomercato.it

Scottata dalla mancata qualificazione in Champions League, la squadra bianconera ha ceduto il passo a Como Roma e dopo essere stata sconfitta dai giallorossi sul campo potrebbe subire un colpo d’arresto anche in sede di calciomercato, almeno secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia.

Secondo TRT Sport, infatti, la squadra capitolina sarebbe addirittura in procinto di formalizzare la prima offerta ufficiale al Paris Saint-Germain. Nel mirino anche delle big turche, Muani non sarebbe al momento interessato ad un trasferimento in Turchia.

 

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