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È stato scaricato: dal Manchester City alla Juve, l’affare si chiude subito a 15 milioni

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Potrebbe approdare a Torino nelle vesti di vice

Dal Manchester City alla Juve, se l’affare si vuole fare per davvero… L’affare si chiude. Il giocatore è stato scaricato, c’è insomma la volontà del club di disfarsene al più presto. Anche il giocatore stesso non vede l’ora di andare via, di cambiare aria per provare a tornare protagonista.

Grafiche maglie Juve Manchester City
È stato scaricato: dal Manchester City alla Juve, l’affare si chiude subito a 15 milioni – Grafiche di Calciomercato.it

Focus della ‘Bild’ su Alexander Nubel, di ritorno al Bayern dopo tre anni di prestito allo Stoccarda. Un ritorno con zero chance di permanenza, visto che il portiere non rientra nei piani dei teutonici.

Dirigenza bavarese e agenti del 29enne al lavoro per trovare una nuova sistemazione, stavolta se possibile a titolo definitivo. Il contratto in scadenza a giugno 2030 mantiene viva l’ipotesi di un nuovo prestito, ma sia il Bayern che Nubel preferirebbero un addio e non un altro arrivederci.

Juve, Nubel vice di Alisson? Le cifre

Per la ‘Bild’ il classe ’96 ha un buon mercato anche tra Premier e Serie A. L’autorevole fonte tedesca cita addirittura Manchester City e Juve tra i club interessati al cartellino del nativo di Paderborn.

Nubel durante una intervista
Nubel lascerà il Bayern: dalla Germania, ci pensa anche la Juve (Screen canale youtube RTL Sport) – Grafica di Calciomercato.it

Sia il City che i bianconeri, ovviamente, penserebbero a Nubel come vice. I primi di Donnarumma, i secondi di un portiere di maggiore bravura ed esperienza. Ormai non è più un mistero, il prescelto di Spalletti è Alisson in forza al Liverpool e già allenato alla Roma.

Come scritto da Calciomercato.it, col brasiliano c‘è già un accordo per un triennale da quasi 5 milioni di euro netti. Ora Comolli e soci dovranno trovare un’intesa con i ‘Reds’. Nubel suo secondo a Torino? Difficile, ma non va escluso. Il Bayern vuole comunque incassare tra i 10 e i 15 milioni di euro.

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