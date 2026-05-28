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Mourinho vuole Bastoni: scambio folle tra Inter e Real Madrid

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Il Barcellona ha mollato la presa sul difensore, al contrario prende corpo la pista ‘Merengues’

Mettendo la mano sul fuoco sulla permanenza di Bastoni all’Inter, si correrebbe il rischio di fare la fine di Muzio Scevola. È vero che in Catalogna sostengono che il Barcellona lo abbia mollato definitivamente una volta capito che l’operazione non si sarebbe potuta chiudere a cifre convenienti, sui 50 milioni di euro, ma allo stesso tempo in Spagna parlano di un interesse concreto dei rivali del Real Madrid.

Bastoni con la maglia del Real Madrid: foto AI
Mourinho vuole Bastoni: scambio folle tra Inter e Real Madrid (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Il difensore dell’Inter sarebbe una precisa richiesta di Mourinho, una delle tante fatte dal portoghese a Florentino Perez per il ritorno a Valdebebas. L’accordo tra i due c’è, ma per l’ufficialità bisognerà aspettare l’esito delle elezioni presidenziali del 6/7 giugno. Finalmente Perez ha uno sfidante vero, Enrique Riquelme: vincesse lui, oggi è in svantaggio ma da qui a giugno le cose possono cambiare, Mourinho non tornerebbe a Madrid.

Tornando a Bastoni, l’Inter non aveva intenzioni di fare sconti al Barcellona, di conseguenza non li farebbe neanche al Real. A quel Real che potrebbe riaccordarsi col Como lasciando Nico Paz, grande obiettivo di mercato di Ausilio e soci, alla corte di Fabregas per un altro anno. Insomma, per mettere le mani sul cartellino del numero 95 servirebbe davvero un’offerta irrifiutabile, per non dire indecente.

Per ‘Tuttosport’, l’Inter potrebbe aprire a uno scambio. Chiaramente con un top non nelle grazie dello stesso Mourinho. Il nome che fa è quello del centrocampista turco Arda Guler, vecchio pallino dei dirigenti interisti. Conclusione: fantamercato.

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