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Inter, clamoroso tentativo per Bremer: primi contatti

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Grandi manovre di mercato in casa nerazzurra in vista del prossimo anno: l’ultima idea di Marotta è pazzesca. 
Nemmeno il tempo di godersi la conquista dello scudetto che in casa Inter sono già cominciate le grandi manovre di calciomercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Chivu. Il presidente Marotta ha intenzione di fare 3-4 operazioni mirate, andando a prendere giocatori funzionali al credo tattico del tecnico nerazzurro.
Juventus, le condizioni di Bremer
Bremer (Ansa) – Calciomercato.it
Una delle priorità rimane la difesa, dove potrebbe arrivare un grande nome. Un profilo alla Gleison Bremer, per intenderci, che già in passato è stato molto vicino all’Inter proprio prima della sua firma con la Juventus: secondo quanto riportato oggi da ‘La Stampa’, la dirigenza nerazzurra avrebbe addirittura già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore brasiliano anche se le richieste della Vecchia Signora continuano ad essere molto alte.
Bremer, che ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro che scade il 10 agosto, ha recentemente ammesso di voler competere per traguardi ambiziosi e la mancata qualificazione della Juve in Champions potrebbe convincerlo a cambiare aria in estate.
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