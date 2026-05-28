Affare fatto con la Roma, poi salta tutto e firma con l’Inter

L’addio di Massara ai giallorossi lo ha ‘costretto’ al dietrofront

Era praticamente tutto fatto con la Roma, poi è successo che Gasperini ha vinto la sfida con Ranieri e soprattutto Massara. Liquidato il Ds, il ritorno in giallorosso è saltato in via definitiva.

Massimo Tarantino non torna in giallorosso. Il responsabile dello scouting nerazzurro aveva trovato un’intesa quinquennale con la Roma per il riapprodo a Trigoria ricoprendo il medesimo incarico ricoperto a Milano e, nel recentissimo passato, anche nel club capitolino.

Tarantino aveva già siglato un pre-contratto, ma la cacciata di Massara, uscito sconfitto dallo scontro con Gasperini, ha fatto saltare il banco. E così Tarantino, molto stimato dal presidente Marotta, ha dovuto fare dietrofront e restare a Milano. Come riporta ‘Tuttosport’, nella giornata di martedì il 55enne ha firmato un nuovo contratto con l’Inter.