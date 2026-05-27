Rabiot lascia il Milan senza Allegri? Ci pensa (di nuovo) l’Inter | CM

Il centrocampista francese potrebbe cambiare maglia dopo l’esonero del tecnico: il profilo dell’ex Juve intriga il club campione d’Italia

L’Inter conferma il veterano Mkhitaryan, ma occhio a possibili sorprese in mediana per il club campione d’Italia. I nerazzurri puntano a un colpo di spessore per completare il centrocampo, dopo aver definito la cessione di Frattesi e il futuro di Diouf.

I due obiettivi sensibili della dirigenza interista restano Manu Kone e Curtis Jones, con la strada per l’inglese del Liverpool un po’ meno complicata considerando le pretese (superiori ai 40 milioni) della Roma per il nazionale francese. I nerazzurri pianificano così un nuovo assalto per il centrocampista dei ‘Reds’, opzione che trova anche il benestare di Cristian Chivu.

Il tecnico rumeno è ormai prossimo al rinnovo e come scrivevamo nelle scorse settimane chiede un rinforzo di spessore per ruolo per alzare ulteriormente il livello della sua Inter anche in chiave europea.

Calciomercato Inter, Marotta alla finestra per Rabiot

Jones e Kone sono sempre in cima alla lista del duo Marotta-Ausilio, che valutano comunque altre alternative nel caso in cui non dovessero concretizzarsi le due piste principali.

All’Inter ad esempio piace Khephren Thuram, ma la Juventus sacrificherebbe il giocatore solo per offerte fuori mercato e non inferiori ai 60 milioni di euro. Inoltre – come raccolto da Calciomercato.it – i nerazzurri monitorano la situazione di un altro transalpino e di casa ormai in Serie A come Adrien Rabiot, dopo il terremoto in casa Milan che ha portato anche all’addio di Allegri. L’ex Juve e Marsiglia è molto legato al tecnico che lo ha rivoluto con sé in rossonero e potrebbe decidere di cambiare nuovamente maglia.

Profilo che per caratteristiche, esperienza e personalità intriga la dirigenza e Chivu, con Marotta che già due anni fece più di un pensierino al centrocampista classe ’95 dopo il divorzio a parametro zero dalla Juventus. Rabiot (sotto contratto al Milan fino al 2028) ha una valutazione intorno ai 20 milioni, più abbordabile rispetto agli altri obiettivi inseguiti dai nerazzurri.