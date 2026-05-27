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Rudiger gratis all’Inter, adesso cambia tutto: firma in arrivo

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Il difensore tedesco in scadenza col Real Madrid ha già giocato in Serie A, alla Roma, dal 2015 al 2017

L’Inter si è mossa per Antonio Rudiger, come svelato in esclusiva da Calciomercato.it. Un sondaggio, una richiesta di informazioni con chi rappresenta il difensore tedesco in scadenza con il Real Madrid e con un passato nella nostra Serie A, alla Roma.

Grafica Rudiger
Rudiger gratis all’Inter, adesso cambia tutto: firma in arrivo (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

L’Inter cerca anche un profilo di esperienza per rinforzare un reparto arretrato che si appresta a perdere dei pezzi importanti – anche se non soprattutto per lo spogliatoio – quali Acerbi e Darmian. Per de Vrij è da vedere, il suo agente parla con Ausilio per un possibile rinnovo.

Rudiger piace ad Ausilio dai tempi dello Stoccarda. Negli ultimi due anni, specie nell’ultimissimo è stato diverso tempo indisponibile causa problemi fisici, tuttavia il suo valore e la sua esperienza ad altissimi livelli restano indiscutibili.

Non risulta che l’Inter sia andata oltre, né che il giocatore spinga per far ritorno in Italia e indossare la maglia nerazzurra. Anzi, la sua priorità era ed è quella di proseguire l’avventura al Real Madrid – dove tornerà Mourinho se Florentino Perez dovesse vincere le elezioni presidenziali – e molto probabilmente così sarà. Stando a ‘The Athletic’, infatti, il 33enne tedesco è prossimo a prolungare con le ‘Merengues’ per un altro anno, vale a dire fino a giugno 2027.

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