Juventus, solo Yildiz è incedibile: triplo addio da 130 milioni | CM

Prevista una cessione eccellente in casa Juve senza la qualificazione in Champions League: tre indiziati nella lista delle uscite alla Continassa

Il mancato accesso alla prossima Champions League complica inevitabilmente i piani sul mercato della Juventus, come ammesso anche dal Ceo Comolli.

Ci sarà una cessione pesante per coprire i mancati introiti della competizione europea più blasonata e allo stato attuale c’è un unico incedibile: Kenan Yildiz. La ‘Vecchia Signora’ rispedirà al mittente qualsiasi offerta per il numero dieci turco, a sua volta super motivato nel ripotare in futuro la Juve ai fasti di un tempo.

Il turco è blindato anche dal rinnovo fino al 2030 firmato a febbraio: chi sono allora i big bianconeri a rischio cessione?

Calciomercato Juve, Bremer e Cambiaso verso la cessione senza Champions

Con capitan Locatelli e McKennie freschi di rinnovo al pari di Yildiz, ai quali si aggiunge il veto di Spalletti su Conceicao, sono essenzialmente tre i nomi che potrebbero salutare la Continassa per sistemare le casse della Juventus.

Bremer e Cambiaso sono le ipotesi più calde, mentre per Thuram la dirigenza della Continassa aprirebbe alla cessione solo di fronte a un’offerta irrinunciabile tra i 50 e i 60 milioni di euro. Occhio quindi al brasiliano (partito per il Mondiale) e al nazionale azzurro, con il rendimento di entrambi che ha deluso anche Spalletti. La Juve per Cambiaso darebbe il via libera di fronte a proposte da 30 milioni, invece per Bremer serviranno 45-50 milioni di euro (difficilmente qualcuno si avvicinerà alla clausola da quasi 60 milioni) come raccolto da Calciomercato.it.

L’ex centrale del Torino ha estimatori soprattutto in Premier League, mentre a queste cifre risulta molto complicato un affondo dalla Serie A e nello specifico dell’Inter.