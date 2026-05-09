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Cambiaso è sacrificabile per la Juve: tra Milan e Inter, ecco la nuova destinazione | CM

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L’esterno della Nazionale non ha convinto Spalletti e potrebbe lasciare Torino nella finestra estiva del mercato

Andrea Cambiaso non figura nella lista degli incedibili della Juventus e di Luciano Spalletti. Pur stimandolo, il tecnico non reputa indispensabile il nazionale azzurro per il futuro della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, le ultime sul futuro di Cambiaso
Cambiaso, futuro in bilico alla Juve (Ansa) – Calciomercato.it

Cambiaso, anche sotto la gestione Spalletti, non ha ingranato e sta vivendo una stagione tra alti e bassi. L’ex Genoa e Bologna (che ha un contratto fino al 2029 con la Juve) non ha convinto fino in fondo dirigenza e allenatore, con il suo destino che è in bilico in vista del prossimo mercato estivo. 

Calciomercato Juventus, occhio al Napoli e (soprattutto) alla Premier per Cambiaso

La Juventus ha inserito Cambiaso nell’elenco dei sacrificabili e ha fissato a 30-35 milioni di euro la valutazione del cartellino del 26enne esterno.

Andrea Cambiaso, terzino della Juventus
Andrea Cambiaso, classe 2000 (Ansa) – Calciomercato.it

Il Milan dell’ex Allegri e l’Inter, pur apprezzandone il profilo, finora non hanno mai sondato concretamente il giocatore visto che sono coperti in quella posizione di campo. I rossoneri continueranno a puntare sul baby Bartesaghi, mentre i campioni d’Italia sulla sinistra possono vantare un top nel ruolo come Dimarco. Inoltre, il prezzo del cartellino di Cambiaso viene ritenuto troppo alto dalle due milanesi. 

Sul nazionale italiano negli ultimi tempi è vigile il Napoli (fu il Ds Manna nell’estate 2022 a portarlo a Torino), anche se l’opzione più probabile in caso di addio alla Juve rimane l’estero come appreso da Calciomercato.it. Specialmente la Premier League, dove il mancino nato a Genova continua ad avere diversi estimatori.

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