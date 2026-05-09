La Juve ha detto sì: Zhegrova cambia squadra per 13 milioni

L’esterno kosovaro con cittadinanza albanese sembra sempre più lontano dal club bianconero: ecco cosa sta succedendo.

Contro l’Hellas Verona, è stato tra i migliori in campo della Juventus e ha sfiorato il gol vittoria con una splendida conclusione dal limite dell’area che si è stampata sul palo. Troppo poco, però, per convincere i bianconere a trattenere Edon Lulzim Zhegrova, che appare sempre più vicino all’addio al termine di questa stagione.

Spalletti apprezza le qualità del calciatore nato a Herford, ma avrebbe già dato l’ok a una eventuale cessione: secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la dirigenza di corso Galileo Ferraris chiederebbe circa 12-13 milioni di euro per liberare il 27enne kosovaro con cittadinanza albanese la prossima estate.

Zhegrova ha tecnica, dribbling e riesce a creare quasi sempre la superiorità numerica, ma le sue condizioni fisiche non convincono e adesso alla Continassa avrebbero deciso di sacrificarlo al termine della stagione in corso: una svolta a dir poco inaspettata, almeno fino a qualche settimana fa quando appariva scontata la conferma dell’ex Lille.