Maresca in Serie A, cambia tutto: incontro con il candidato presidente

Nelle ultime settimane il tecnico ex Chelsea è stato accostato al Napoli

Enzo Maresca vuole tornare ad allenare al più presto dopo la fine dell’avventura con il Chelsea. Ad oggi non è ancora chiaro se il divorzio sia avvenuto per volontà dello stesso tecnico di Pontecagnano Faiano o del club inglese.

Come spesso succede, la verità potrebbe trovarsi nel mezzo. In questi mesi il 46enne è stato accostato principalmente a due panchine: quella del Manchester City, dove ha già lavorato proprio come vice di Guardiola, e quella del Napoli.

Maresca ambisce a diventare il nuovo allenatore del City, ma aspettando la decisione di Guardiola – che potrebbe (condizionale d’obbligo) salutare con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto – corre il rischio di perdere altri treni, altre opportunità.

Magari proprio quella del Napoli, ma anche nel caso degli azzurri c’è ancora incertezza su cosa accadrà con Conte. Decisivo il summit tra lui e De Laurentiis (estimatore di Maresca) che potrebbe avere luogo pure prima della fine dell’annata.

Maresca non intende rimanere con un pugno di mosche in mano, si sta guardando intorno e, soprattutto, parlando anche con altre società. Società non inglesi e neanche italiane, bensì turca: ‘Fanatik’ parla di un vertice, di un incontro tra lui e uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahce, Hakan Safi. I due avrebbero discusso già i dettagli del contratto, per la fonte la (ricca) proposta di Safi alletterebbe molto l’allenatore campano. Staremo a vedere.