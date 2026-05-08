PAGELLE E TABELLINO Torino-Sassuolo 2-1: Simeone e Pedersen decisivi

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie A, che si è disputata allo stadio Grande Torino

Grazie ai gol di Simeone e Pedersen, il Torino rimonta il Sassuolo (passato in vantaggio ad inizio ripresa grazie ad una rete di Thorstvedt) e ribalta il risultato, portandosi a casa l’anticipo della trentaseiesima giornata di campionato. Due squadre tranquille, senza pressioni, nè ambizioni di classifica, hanno dato vita ad una sfida divertente e ricca di occasioni da gol. Tre traverse (tutte dei padroni di casa), tre reti, e una lunga serie di occasioni pericolose, ben distribuite. Con questo successo il Torino si porta a quota 44 punti, scavalcando il Parma; il Sassuolo tresta invece fermo a quota 49.

Doppia traversa per Nije

La gara, tra due formazioni che sono scese in campo senza particolari pressioni, è stata bella e divertente: soprattutto nella prima mezz’ora. Il Sassuolo sfiora subito il gol con Pinamonti al 2′: conclusione respinta da Paleari; il Torino reagisce con Gineaitis: il suo ro è bloccato dal portiere del Sassuolo. All’undicesimo, clamorosa doppia traversa per i padroni di gara; corner di Gineaitis, colpo di testa di Njie che colpisce la parte bassa della trasversale; la sfera rimbalza in campo e torna a colpire nuovamente il montante, prima di terminare tra le braccia del portiere Muric. Passa un minuto e Njie è ancora pericoloso, ma il suo colpo di testa, a colpo sicuro, si perde alto. Passano due minuti e gli ospiti sfiorano due volte il gol: Muharemovic si fa respingere il tiro da Paleari, e Pinamonti non riesce a ribadire in rete la ribattuta. Sessanta secondi dopo altra chance per Laurientè, che sfiora il palo dal limite. Dalla mezz’ora in poi i ritmi si abbassano: l’unica emozione è una rovesciata di Simeone (a gioco fermo per un fallo precedente) respinta da Muric.

Simeone risponde a Thorstvedt

La ripresa inizia senza cambi. Dopo sei minuti il Sassuolo sblocca il risultato: Lipani lotta sulla sinistra e mette in mezzo un pallone invitante sul quale si avventa Thorstvedt, che anticipa nettamente Lazaro e insacca a porta vuota. Quarto gol stagionale per il centrocampista del Sassuolo. Il Torino si getta in attacco e gli uomini di Grosso trovano spazi per ripartire: Pinamonti, dopo uno scambio stretto con Laurienté, sfiora il raddoppio. I granata spingono: cross perfetto di Prati e stacco aereo di Simeone, che colpisce la traversa (la terza per i granata). D’Aversa inserisce Zapata (che di testa si rende subito pericoloso) e Pedersen, Grosso risponde con Konè e Berardi. Al 66′ arriva il pareggio dei granata: stavolta lo stacco di testa di Simeone (su cross di Ebosse) è perfetto e la palla si insacca in rete. Quinto gol consecutivo al Grande Torino per il centravanti granata.

La spinta dei padroni di casa non si esaurisce e i due nuovi entrati confezionano il gol del raddoppio: Zapata si invola sulla sinistra e crossa, Pedersen (sul secondo palo) insacca di testa il più classico dei gol degli ex. La sfida resta bella e divertente: Simeone sfiora la doppietta, poi Ilkan non riesce a deviare da sottomisura un cross di Zapata. Nel finale gli ospiti attaccano, ma si sbilanciano: Nkounkou si invola verso Muric, bravissimo a ribattere. E’ l’ultima occasione della sfida; il Torino di D’Aversa continua a ottenere ottimi risultati davanti al proprio pubblico.

Torino-Sassuolo, le pagelle

TORINO – Paleari 6,5; Marianucci 6 , Coco 5,5, Ebosse 6,5; Lazaro 5 (59′ Pedersen 7), Prati 6 (68′ Ilkhan 6), Gineitis 6,5; Obrador 5,5; Vlasic 6; Njie 6 (59′ Zapata 6,5), Simeone 7.

SASSUOLO – Muric 6,5; Coulibaly 5,5, Walukiewicz 6, Muharemovic 6, Doig 5,5; Lipani 6 (63′ Kone 5,5), Matic 5,5, Thorstvedt 6,5; Volpato 5,5 (63′ Berardi 5,5), Pinamonti 5,5, Laurienté 6.

Torino-Sassuolo, il tabellino

Marcatori: 51′ Thorstvedt (S), 67′ Simeone (T), 71′ Pedersen (T)

TORINO – Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro (59′ Pedersen), Prati (68′ Ilkhan), Gineitis; Obrador; Vlasic; Njie (59′ Zapata), Simeone.

A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Savva, Gabellini.

All.: D’Aversa

SASSUOLO – Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Doig; Lipani (63′ Kone), Matic, Thorstvedt; Volpato (63′ Berardi), Pinamonti, Laurienté.

A disposizione: Satalino, Zacchi, Nzola, Romagna, Garcia, Moro, Frangella, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro.

All.: Grosso

Arbitro: Galipò

Ammoniti: Lipani (S)

Espulsi: –