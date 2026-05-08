PAGELLE e TABELLINO Monza-Empoli 2-2: Bianco ai playoff, Shpendi salva i toscani

Voti, top e flop della sfida dell’U-Power Stadium, valida per la 38° giornata del campionato di Serie B. Niente promozione diretta per i brianzoli, Shpendi decisivo nel recupero per la salvezza della squadra di Caserta

Il Monza non va oltre il 2-2 casalingo contro l’Empoli nell’ultima giornata della regular season e dovrà passare dai playoff per l’assalto alla Serie A.

Sfuma la promozione diretta per i brianzoli, ma neanche i tre punti sarebbero serviti considerando la travolgente vittoria del Frosinone sul Mantova. Petagna e Delli Carri avevano rimontano l’iniziale vantaggio dopo appena 35 secondi firmato da Shpendi, con lo stesso attaccante dei toscani decisivo nel finale per la salvezza della squadra di Caserta.

Pagelle, Top e Flop di Monza-Empoli: Petagna non basta, Fulignati incerto

MONZA

TOP: Petagna 7 – ‘Petagnone’ lascia ancora una volta il segno, anche se stavolta non cambia il destino del Monza (almeno nella regular season). Sinistro velenoso per il 9° centro stagionale, a un passo dalla doppia cifra nonostante una prima parte di campionato travagliata. Fa reparto da solo e spaventa a più riprese la difesa toscana. Ariete.

FLOP: Bakoune 5 – L’occasionissima mancata a Mantova ha lasciato più di qualche strascico. Patisce l’intraprendenza di Elia e dà poco supporto alla manovra sulla corsia destra dello scacchiere brianzolo. Confuso, Bianco lo toglie a inizio ripresa per un Monza a trazione anteriore.

Thiam 5,5

Birindelli 5,5 (86′ Antov SV)

Delli Carri 6,5

Carboni 5,5

Bakoune 5 (60′ Mota 5,5)

Hernani 6 (70′ Colombo 6)

Pessina 5,5

Lucchesi 5,5

Caso 6,5 (70′ Ciurria 5,5)

Cutrone 6,5

Petagna 7 (60′ Alvarez 6)

All. Bianco 5,5

EMPOLI

TOP: Shpendi 8 – Glaciale sulla prima palla toccata: sfera nel sacco ed Empoli in vantaggio già nel primo giro di orologio. Ancora più pesante il guizzo nel recupero che salva la formazione di Caserta, scacciando l’incubo playout. Raggiunge quota 15 in campionato, bottino di tutto rispetto che probabilmente gli aprirà le porte della Serie A. Peso specifico non indifferente sulla stagione dei toscani.

FLOP: Fulignati 5 – Non dà la necessaria sicurezza tra i pali. Alla mezz’ora si fa sorprendere da Petagna: non esente da colpe sulla conclusione del limite del centravanti di casa. Incerto, il peggiore insieme a Romagnoli nella squadra ospite.

Fulignati 5

Guarino 6

Romagnoli 5 (86′ Bianchi SV)

Lovato 5,5

Candela 6

Magnino 6

Yepes 6,5 (81′ Haas SV)

Ghion 5,5 (46′ Degli Innocenti 6)

Elia 6,5 (72′ Ceesay 6,5)

Nasti 5,5 (72′ Popov 6)

Shpendi 8

All. Caserta 6,5

ARBITRO: Mercenaro 6

Serie B, il tabellino di Monza-Empoli: Shipendi l’uomo salvezza

Shpendi è l’eroe della serata, mentre al Monza non basta un super Petagna. Male Fulignati e Bakoune. Festa grande per l’Empoli al fischio finale, mentre i brianzoli di Bianco aspettano una tra Modena e Juve Stabia nella semifinale playoff.

MONZA-EMPOLI 2-2

1′ e 92′ Shipendi (E); 29′ Petagna (M); 65′ Delli Carri (M)

Monza (3-4-2-1): Thiam; Birindelli (86′ Antov), Delli Carri, Carboni; Bakoune (60′ Mota), Hernani (70′ Colombo), Pessina, Lucchesi; Caso (70′ Ciurria), Cutrone; Petagna (60′ Alvarez). A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Obiang, Keita, Capolupo, Colpani. Allenatore: Bianco

Empoli (3-5-2): Fulignati; Guarino, Romagnoli (86′ Bianchi), Lovato; Candela, Magnino, Yepes (81′ Haas), Ghion (46′ Degli Innocenti), Elia (72′ Ceesay); Nasti (72′ Popov), Shpendi. A disposizione: Perisan, Curto, Obaretin, Ilie, Fila, Moruzzi, Saporiti. Allenatore: Caserta

Arbitro: Mercenaro (sez. Genova)

VAR: La Penna

Ammoniti: Pessina (M), Guarino (E), Birindelli (M), Lovato (E), Romagnoli (E)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 5′; presenti 10.653 spettatori (64 nel settore ospiti, incasso di 89 mila euro) per la sfida dell’U-Power Stadium