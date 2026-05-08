Juve, allarme Champions League: c’è l’annuncio

Ore concitatissime in casa Juventus in vista della trasferta sul campo del Lecce: i tifosi ora temono il peggio.

Ancora pochissime ore e la Juventus tornerà in campo per fare visita al Lecce in una delle sfide più attese del terzultimo turno di Serie A. I bianconeri devono assolutamente conquistare 3 punti perché la Roma adesso è a una sola lunghezza di distanza, mentre i giallorossi sono a caccia dell’aritmetica salvezza. Una partita, dunque, che si preannuncia vibrante e aperta a qualsiasi tipo di risultato.

A far tremare i tifosi della Juve è adesso una vecchia conoscenza bianconera come Massimo Mauro che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ‘La Gazzetta dello Sport’: “La Juventus deve vincere tutte e tre le partite per andare in Champions, visto che la Roma può conquistare sicuramente 9 punti da qui alla fine. Gli ultimi 270′ saranno decisivi per la qualificazione in Champions League e per il futuro di molti giocatori sotto osservazione da parte della dirigenza. La Juventus si gioca Europa, credibilità e progetto tecnico”.

Juve, dunque, avvisata: per centrare il quarto posto che significa Champions League serve un finale di stagione importantissimo. Ci riuscirà?