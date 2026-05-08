Napoli e Roma su Leao, ipotesi cessione in Serie A per il numero 10 del Milan

Sembra essere sempre più lontano dal Milan il futuro di Rafael Leao con il portoghese che, con ogni probabilità, saluterà il club meneghino al termine della stagione in corso.

Va verso la conclusione una delle stagioni più difficili di Leao con la maglia del Milan con il portoghese che ha messo a segno nove reti in campionato facendo fatica ad adattarsi al modulo di Massimiliano Allegri che lo vede come centravanti della squadra.

Il contratto del calciatore con il Milan scadrà nel giugno del 2028, fattore che sembra portare la società a valutare la sua partenza in vista della prossima estate. La somma che i rossoneri richiedono per il proprio numero 10 è di circa 60 milioni di euro, ma non è da escludere che possa chiudersi anche ad una somma più bassa. Il Manchester United pare il club maggiormente interessato, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche Napoli e Roma.

Secondo quanto raccolto da Sportmediaset, le due squadre italiane sarebbero pronte a fare un tentativo per Leao in estate, soprattutto se il Milan dovesse mancare la qualificazione alla prossima Champions League.