Scambio assurdo tra Juventus e Roma: coinvolto Koopmeiners

Bianconeri e giallorossi pensando a un clamoroso affare in vista della prossima estate: ecco l’indiscrezione di mercato.

Juve-Roma in campo e anche sul mercato. Oltre a contendersi il quarto posto che significa qualificazione alla prossima edizione della Champions League, bianconeri e giallorossi potrebbero rendersi protagonisti di una clamorosa operazione al termine della stagione in corso: uno scambio che metterebbe tutti d’accordo, ma facciamo chiarezza.

La Juventus cerca infatti un difensore affidabile ed esperto e nelle ultime ore avrebbe messo gli occhi su Obite Evan Ndicka, classe ’99 di proprietà della Roma: secondo quanto riferito dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza di corso Galileo Ferraris starebbe pensando di inserire nell’affare il cartellino di Teun Koopmeiners, che ha fin qui deluso le aspettative e che nella capitale avrebbe l’opportunità di riabbracciare Gian Piero Gasperini dopo la splendida avventura vissuta insieme all’Atalanta.

Da qui a giugno tutto può ancora succedere e le sorprese sono dietro l’angolo, ma occhio a questa clamorosa suggestione che riguarda ancora una volta Juve e Roma.