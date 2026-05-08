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Napoli, Anguissa verso l’addio: il sostituto gioca in Serie A | CM

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Colpo di scena in casa azzurra in vista della prossima stagione: ecco le ultimissime novità di calciomercato. 

Con sei punti di vantaggio sul quinto posto della Roma, il Napoli si avvicina a grandi passi alla qualificazione alla prossima Champions League quando mancano appena 270′ al termine del campionato. La dirigenza azzurra, proprio in virtù dell’imminente aritmetica, è già al lavoro sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Koné nel mirino della Juventus
Ismael Koné (Ansa) – Calciomercato.it

Molto dipenderà anche dalle uscite e tra i calciatori sul piede di partenza figura sicuramente André-Frank Zambo Anguissa, legato al club partenopeo da un contratto fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista camerunese classe ’95 vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e, a un anno esatto dalla scadenza del contratto, potrebbe essere ceduto per fare cassa.

Ma non è finita qui. Il Napoli, infatti, avrebbe già individuato il sostituto del 30enne originario di Yaoundé: si tratta – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – di Ismaël Kenneth Jordan Koné, ivoriano naturalizzato canadese classe 2002 che si sta mettendo in mostra con la casacca del Sassuolo. Sulle sue tracce ci sono molti club di Serie A tra cui Juve e Inter, ma il Napoli è convinto di poter anticipare la concorrenza.

 

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