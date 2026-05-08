Juventus, Spalletti e il mercato: “Arriva il bus a due piani”. Poi spiega la differenza con l’Inter

Le dichiarazioni del tecnico bianconero e le ultime in casa Juve alla vigilia della trasferta di campionato contro il Lecce

La Juventus spalle al muro. Dopo il clamoroso passo falso contro il Verona, i bianconeri non possono più sbagliare nelle ultime tre gare stagionali ad iniziare dalla sfida sul campo del Lecce.

Il primo ad esserne consapevole è Luciano Spalletti, che carica i suoi alla vigilia della delicata trasferta in Salento: “Quando non si vincono le partite in questo spogliatoio si sta male. C’è stato tanto dolore questa settimana ma se rifletti bene, però, ti insegna delle cose e ti crea delle opportunità. Sono convinto che la squadra avrà una reazione”, le parole del tecnico di Certaldo in conferenza stampa.

Una stagione tra alti e bassi per la Juve: “Vedendo questo campionato, in termini di qualità espressa, sono contento e soddisfatto della squadra. Poi ci sono dei momenti che fanno la differenza: ogni tanto ce li siamo persi e ci sono costati cari. Se l’Allianz Stadium alla fine ci applaude, dopo una gara che dovevi assolutamente vincere, è segno che non è tutto da buttare. Allo stesso tempo, nelle fasi decisive servono però anche cattiveria e lucidità mentale”.

Juventus, Spalletti pre Lecce: “Vlahovic può partire titolare”

Il focus si sposta sul mercato in vista della prossima stagione: “Abbiamo fatto un preventivo per avere un bus a due piani vedendo tutti i giocatori che ci accostate… – la battuta di Spalletti – Proveremo a migliorare e a metterci dentro quello che manca. Ma non si può stravolgere tutto: molti rimarranno alla Juve e devono essere convinti di far parte del futuro di questa squadra. Bisogna mettere di più tutti, io per primo. Sono convinto che questi ragazzi hanno delle potenzialità importanti e si può avere una crescita importante”.

🗣️ #Juventus – #Spalletti sul mercato: “Abbiamo fatto un preventivo per avere un bus a due piani vedendo tutti i giocatori che ci accostate… Proveremo a migliorare, a metterci quello che manca. Ma non puoi stravolgere una squadra: molti rimarranno” 📲 #LecceJuve @calciomercatoit pic.twitter.com/QyZSAwOzpa — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 8, 2026

Sulle differenze con l’Inter neo-campione d’Italia: “Sono d’accordo con Marotta sul discorso tra giovani e gente di esperienza. L’Inter è una squadra costruita in maniera corretta, anche come forza mentale e caratteriale. Queste cose alla Juventus sono mancate negli ultimi anni: la differenza è nel lungo periodo, non in una partita”.

Infine sulle scelte di formazione e un Vlahovic in rampa di lancio dopo il ritorno al gol: “Può essere la sua partita da titolare, è una considerazione giusta. C’è ancora un allenamento e vediamo come procede. Non carichiamolo di troppe responsabilità. Openda? È uno dei miei errori, meritava più spazio. Però devo fare delle scelte e anche io mi perdo qualcosa per strada. A livello di disponibilità e professionalità è micidiale”, conclude Spalletti.