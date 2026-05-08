Polveriera Milan, Tare e Allegri ora sono in bilico: i dettagli | CM

Momento delicatissimo in casa rossonera quando mancano 3 turni al termine del campionato: cosa sta succedendo.

Appena 4 punti nelle ultime cinque giornate di campionato, in cui è arrivata solo una vittoria ovvero quella dello scorso 19 aprile sul campo dell’Hellas Verona (0-1). Il Milan vive un momento davvero delicato e adesso anche la qualificazione alla prossima Champions League è a rischio: i rossoneri hanno appena 3 punti di vantaggio sulla Roma (quinta) e domenica sera riceveranno a San Siro l’Atalanta di Palladino.

Nemmeno a livello societario la situazione è delle migliori: i rapporti tra l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare non sono proprio idilliaci e l’esperienza del dirigente albanese a Milano rischia di concludersi dopo un solo anno.

Occhio anche ad Allegri che – secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione – potrebbe fare le valigie in caso di mancata qualificazione in Champions: il tecnico del Milan è finito nell’occhio del ciclone dopo gli ultimi deludenti risultati e per la gestione di Ardon Jashari, costato 39 milioni di euro lo scorso giugno e finito ora ai margini. Il Milan, dunque, si appresta a giocarsi le chance Champions in un contesto non proprio sereno che rischia di avere ripercussioni importanti sul futuro del club meneghino.