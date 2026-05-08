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È finita per Leao: addio Milan, i rossoneri hanno fissato il prezzo

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L’avventura di Rafael Leao al Milan appare arrivata al termine con il classe 1999 pronto a salutare i rossoneri alla fine della stagione in corso per una somma tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Rafael Leao
Milan, futuro in dubbio per Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it

Rafael Leao sta vivendo il momento più difficile della sua carriera da quando è arrivato al Milan con l’attaccante che è spesso fischiato a San Siro e viene beccato da critica e tifosi.

Il suo destino appare lontano da Milanello e, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto a cederlo per una somma attorno ai 50-60 milioni di euro. Una cifra che potrebbe aumentare nel caso in cui il calciatore dovesse fare bene in occasione dei prossimi mondiali che si terranno tra USA, Messico e Stati Uniti.

Sulle sue tracce resta sempre forte l’interesse del Manchester United in primis con il Barcellona pronto ad inserirsi considerato il fatto che Rashford non sarà riscattato e tornerà proprio ai Red Devils alla fine del campionato in corso.

Già domenica prossima ci sarà, con ogni probabilità, l’assenza della punta dalla formazione titolare con Massimiliano Allegri che appare intenzionato a puntare su Santiago Gimenez come titolare.

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