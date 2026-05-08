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Kostic nel mirino della Fiorentina, possibile colpo a zero dei viola | CM

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Filip Kostic potrebbe salutare la Juventus alla fine della stagione in corso con l’esterno che sarebbe finito nel mirino della Fiorentina per il prossimo campionato.

Filip Kostic
Kostic è un’idea di mercato della Fiorentina per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’esterno, classe 1992, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe finito sul taccuino di Fabio Paratici, pronto a fare un tentativo per portarlo in viola a partire dal prossimo luglio quando sarà libero dal contratto che lo lega alla Juventus.

Le trattative per il rinnovo del giocatore con i bianconeri non sono mai partite con l’esterno che è alla ricerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione. Non mancano gli interessi da parte di diverse squadre tedesche con il giocatore che, in passato, ha fatto bene in Bundesliga con la maglia dell’Eintracht Francoforte.

La Fiorentina sarebbe pronta a mettere sul piatto un contratto annuale con opzione per l’anno successivo, andando a mettere in rosa un calciatore esperto in grado di giocare sia come esterno a tutta fascia a centrocampo sia come laterale alto in un tridente offensivo.

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