Juve, un acquisto folle anche se a zero: 672 giorni ai box per problemi fisici

Negli ultimi tre anni ha collezionato appena 45 presenze

Nel recente incontro con Pini Zahavi, che rappresenta su tutti Robert Lewandowski, alla Juve sarebbe stato proposto un altro calciatore della scuderia del potente agente israeliano. Si tratta di David Alaba, anche lui in scadenza a giugno ma con il Real Madrid.

Giustamente Spalletti vuole rinforzi di esperienza e spessore internazionale per alzare, e di tanto, il livello della rosa bianconera, ecco perché il nome di Alaba può avere un certo appeal.

Allo stesso tempo, però, sull’austriaco andrebbero fatte delle riflessioni profonde, visto che negli ultimi tre anni ha giocato davvero pochissimo a causa di continui guai fisici: solo 17 presenze nel 2023/2024, 14 nella successiva e nell’ultima giunta ormai alla conclusione, come la sua avventura a Madrid.

Alaba dà zero garanzie

In cinque anni a Valdebebas, dove è approdato a zero una volta concluso il contratto col Bayern Monaco, il 33enne di origini nigeriane e filippine è stato ai box per infortuni un totale di 672 giorni.

Più di un anno per la rottura del legamento crociato, tre mesi per la lesione al menisco, il resto per altri problemi più o meno connessi ai precedenti seri infortuni. Alaba è stato un grandissimo calciatore, ma appunto è stato… Fossimo nella Juve punteremmo su qualcun altro.