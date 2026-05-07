Inter e Milan di sasso, scatto Napoli per Gila

Nelle ultime settimane Inter e Milan hanno dato vita a un derby di mercato per arrivare a Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio che è in uscita dal club capitolino al termine della stagione in corso.

Il centrale spagnolo ha un contratto in scadenza nel giugno del 2027 con i capitolini e sarà ceduto dalla Lazio per non rischiare di perderlo poi a zero tra una stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe cercando di superare la concorrenza e assicurarsi il cartellino del difensore. Valutato circa 25 milioni di euro dalla Lazio, metà del ricavato dalla cessione andrà a finire nelle casse del Real Madrid che, al momento dell’operazione con i biancocelesti, si era assicurato il 50% sulla futura rivendita del calciatore.

La dirigenza del Napoli starebbe valutando la cessione di Beukema in estate con l’olandese che non ha convinto a pieno e potrebbe proseguire la sua carriera in Premier League. Con i soldi della cessione dell’ex Bologna verrebbe poi finanziato il colpo Gila andando battere sul tempo sia il Milan che l’Inter.